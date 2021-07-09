مركز الفلك الدولي ينشر صور آخر هلال في شهر ذي القعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مركز الفلك الدولي صورة آخر هلال في شهر ذي القعدة 1442 فيما أكد المركز استحالة رؤية هلال ذي الحجة اليوم.

ظروف رؤية هلال ذي الحجة اليوم

وعلق المركز على الصورة بالقول : آخر هلال لشهر ذي القعدة كما تم تصويره نهارًا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، الجمعة 09 يوليو الساعة 10:45 صباحًا، علمًا بأن رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي.

هلال شهر ذي القعدة الأخير

كما نشر المركز صورة أخرى لهلال ذي القعدة الأخير وعلق عليها بالقول :” تم تصويره نهارًا قبل قليل من مدينة إربد في الأردن، اليوم الجمعة 09 يوليو2021م الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت الأردن مشيرًا إلى أن بعد القمر عن الشمس 8.9 درجة”.

وكانت دعت المحكمة العُليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.



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