بر الشرقية تحدد أسعار الأضاحي.. النعيمي بـ1690 والسواكني بـ1290 ريالًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية عن أسعار الأضاحي لهذا العام 1442 وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن الجمعية تنفذ برنامج أضاحي سنويًا لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي في أداء الشعيرة.

أسعار الأضاحي 1442

وأشار إلى أن أسعار الأضاحي النعيمي هذا العام ببرنامج أضاحي التابع للجمعية هو 1690 ريالًا والسواكني 1290 ريالًا مؤكدًا أن هذه الأسعار تشمل الذبح والتقطيع والتغليف والتجميد والتوزيع على المستحقين وأكد أن المضحي عند شراء الأضحية تتولى الجمعية عملية توزيعها على المستحقين وتضمن وصولها لمستحقيها المسجلين بالجمعية من الأسر الأشد حاجة حيث تم التأكد من استحقاقهم من خلال فريق بحث اجتماعي متخصص في بحث حالات الأسر.

ولفت إلى أن الجمعية ترسل رسائل للمضحين فور ذبح الأضحية في وقتها الشرعي تفيدهم بذبح أضحيتهم للتحلل، قائلًا إن نجاح جهود الجمعية في الأضاحي سنويًا وفي تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد جاء بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حيث دعم سموهما المشروعات والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق التنمية بالمنطقة، ودعا العفيصان المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية لزيارة الرابط لحجز أضحيتهم من خلاله إلكترونيًا عن بعد للحفاظ عليهم وتأمين سلامتهم في ظل جائحة كورونا، موضحًا أن الجمعية ستتبع نظامًا آمنًا وصحيًا في توزيع الأضاحي وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة الوقائية.

الأضاحي المطابقة للشروط

فيما أكد فيصل بن مقبل المسند مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي أن الجمعية تختار الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية قائلًا إن الجمعية لديها لجنة مختصة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة.

وبين أن اللجنة تواصلت مع الموردين، وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي، حيث أعلنت الجمعية مؤخرا عن رغبتها في تنظيم مناقصة لشراء أضاحي 1442 من المتعهدين بشروط تستهدف ضمان جودة الأضاحي للمتقدم للمناقصة ومطابقتها للشروط الشرعية.

وقال إن الجمعية تأكدت من جودة الأضاحي لدى جميع المؤسسات المتقدمة للمناقصة وتأكدت من استيفائهم لجميع الشروط الشرعية.

وكشف المسند عن أن المناقصة رست على أحد المتعهدين الذي قدم أسعار الأضاحي الأدنى بالجودة المطلوبة في مناقصة حضرتها الجهات المتقدمة جميعًا وقت فتح المظاريف قائلًا إن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تنفذ برنامج الأضاحي بخبرة تعدت العشر سنوات حيث وزعت العام الماضي فقط 75 طنًا من اللحوم على ما يقارب 3000 أسرة بالمنطقة الشرقية من الأسر الأشد احتياجًا.



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