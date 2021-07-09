بدء الحجز في رحلات كروز السعودية والسعر يبدأ من 2150 ريالًا للفرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة كروز السعودية، فتح باب الحجز لإطلاق رحلاتها في البحر الأحمر والخليج العربي خلال فصل الشتاء من العام الجاري 2021 والتي سوف تنطلق من جدة باتجاه 3 مسارات.

وبحسب الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود فإن السفينة ستبحر داخل المياه الإقليمية إلى 3 مسارات، وهي جزر ينبع، وشواطئ الأردن، وسواحل مصر، مؤكدة أن الرحلة مناسبة لجميع أفراد العائلة والشباب والأطفال، وسعر الحجز بها يبدأ من 2150 ريالًا للشخص الواحد.

اتفاقية شركة كروز السعودية وإم.إس.سي

وكانت شركة كروز قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز وبموجب هذه الاتفاقية، ستبحر سفينة “إم.إس.سي ماجنيفيكا” في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة في عدة رحلات مدة كلٍ منها سبعة أيام ابتداءً من 13 نوفمبر إلى 26 مارس، ومن خلال هذه الرحلات سيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك نقطة توقف أسبوعية في ميناء الوجه والذي من خلاله يمكنهم الوصول إلى العلا الغنية بتاريخها وطبيعتها، والتي تم تصنيفها كموقع يونسكو للتراث العالمي.

فعاليات موسم الشتاء المقبل

وتتطلع الشركتان من خلال رحلاتهما على متن السفينتين العملاقتين إلى استضافة 170,000 ضيف خلال موسم الشتاء المقبل، حيث ستتيح الرحلات الجديدة لسكان المملكة والمقيمين على أرضها خيارًا فريدًا للسفر والترفيه، وطريقة متميزة لاستكشاف سواحل ومدن المملكة، بالإضافة إلى تجربة ما تقدمه لهم سفن إم.إس.سي من تجارب سياحية غامرة.

يذكر أن الضيوف الدوليين سيتمكنون من الوصول إلى مدينة جدة عبر رحلات دولية مباشرة من أهم المدن الأوروبية، وذلك من خلال تعاون منقطع النظير مع الخطوط الجوية السعودية.

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