الحصيني : أجواء السعودية حارة جدًا اليوم على معظم المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السعودية حارة جدًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق.

أجواء السعودية اليوم

وقال الحصيني: أجواء من حارة لحارة جدًا نهارًا على معظم المناطق وتميل للحرارة ليلًا ومعتدلة فجرًا.. متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من اليمن وعمان، ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق وغرب المملكة.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبًا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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