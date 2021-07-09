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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-09
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ضبط مواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي في الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة الرياض القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي.
تفاصيل ضبط المعتدي
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تعمد قائد مركبة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه بمركبته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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