، هنا آلية الطريق إلى مكة لحجاج الداخل.. أسطول من الحافلات و4 مراكز للاستقبال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.

وقالت: هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج، وجدول إرشادي خاص لكل حاج، و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

وأكدت على استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مساء أمس انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة