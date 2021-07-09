تسيير رحلات إضافية للمُسافرين عبر «‎قطار الشمال» بين الرياض والقصيم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط الحديدية، اليوم الجمعة، عن تسيير رحلات إضافية للمُسافرين عبر ‎قطار الشمال في وجهته ما بين «الرياض ـ المجمعة ـ القصيم».

وأكدت الخطوط الحديدية، عبر حسابها على تويتر، أنه سيتم تسيير تلك الرحلات الإضافية في يومي 16 و23 من شهر يوليو الجاري، لافتة إلى أن المُسافرين بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق وتوفير 49% من قيمة التذكرة.

وأشارت إلى أن الرحلات المغادرة ستكون على القطار رقم 36 من الرياض إلى القصيم مرورًا بالمجمعة، فيما ستكون رحلات العودة على القطار رقم 39 من القصيم إلى الرياض.