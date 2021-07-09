«الضمان الصحي»: 2000 ريال حد أقصى لعلاج الأسنان في وثيقة التأمين

الرياض - محمد عبدالله - جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير بأن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج الأسنان بحد أقصى 2000 ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

وقال المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تكاليف علاج الأسنان وتشمل التنظيف لمرة واحدة، بحد أقصى 2000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة».

من جهة أخرى، أوضح المجلس أن وثيقة التأمين الصحي تغطي نفقات الحمل والولادة بحد أقصى (15000) ريال خلال مدة الوثيقة.

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