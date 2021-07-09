الإطاحة بقائد مركبة صدم أحد أجهزة الرصد الآلي وأتلفه بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على قائد مركبة أتلف أحد أجهزة الرصد الآلي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تعمّد قائد مركبة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه بمركبته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.