مركز الحياة الفطرية: نعمل على «تحديد وقت» بتصاريح متنوعة للصيد

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم وضع وقت محدَّد للصيد، وتم تحديد هذا الوقت ضمن الضوابط التي وضعت وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها، وأنه سيكون هناك تصاريح للصيد لأنواع وأعداد محددة لكل صياد.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الصيد بالصقور يُعد تراثًا، أما الصيد بالبنادق فهو هواية، وأن المركز يعمل الآن على زيادة إنتاج الحباري وإعادة إطلاقها في الطبيعة والترخيص لمراكز إكثار جديدة للحباري.

جاء ذلك خلال الرد على أسئلة الحضور خلال ورشة العمل الثالثة التي تمت عن بعد، لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة.

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