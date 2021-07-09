الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وأتربة على مناطق عدة وموجة حارة بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، كما تتأثر المنطقة الشرقية بموجة حارة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» والباحة «العقيق، المخواة، المندق، الباحة، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما أن «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب» بمنطقة جازان، تتأثر بالأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في الرؤية على مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا» والرياض «الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، حريملاء، رماح، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» ومكة المكرمة «القنفذة، الليث».

كما أن هناك موجة حارة يُصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة أو أكثر على «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، العديد، القطيف، الدمام، النعيرية، بقيق، رأس تنورة، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية.