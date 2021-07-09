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القيادة تعزّي «بوتين» في ضحايا ركاب الطائرة الروسية

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات .

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الروسي، قال فيها: بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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