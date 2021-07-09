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ماجد الحقيل: تستمر الجهود لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الجمعة، أن الجهود تستمر لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وقال ماجد الحقيل: "‏نثمّن الإشادة الدولية من صندوق النقد الدولي عبر تقرير مشاورات المادة الرابعة للإجراءات الحكومية في القطاع السكني عبر برنامج الإسكان".

وأضاف "ودور ذلك في ارتفاع نسبة التملّك السكني لتتجاوز 60%، وتستمر الجهود لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية لتحقيق نسبة 70% بحلول عام 2030".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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