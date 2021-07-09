شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالرياض يستعرض خدماته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، اللجنة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي واللجنة الفرعية للأمن، لإطلاعهم على ما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، بوصفه أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقدم المركز للجنة نبذة تعريفية عن المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشتركة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية، باستخدام أحدث التقنيات والاستجابة السريعة في الرد عليها وإحالتها للجهات ذات العلاقة حسب الاختصاص، بوجود كادر بشري قادر على التعامل مع تلك المكالمات بكل دقة وجودة عالية، ومتابعتها حتى انتهائها وتحليلها وفق أحدث معايير الجودة، من خلال بيئة ملائمة لإدارة العمليات المشتركة، تلبي متطلبات القطاعات الأمنية كافة، وتحقق التنسيق والتكامل التام فيما بينها وبين الجهات الخدمية الأخرى لمواجهة الحوادث اليومية الطارئة وتنسيق الجهود أثناء الحوادث المتطورة والمناسبات الاستثنائية وإدارة الأزمات والكوارث.