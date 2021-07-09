شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف فحص لـ «تأكد» بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مراكز «تأكد» في الحدود الشمالية خدماتها لـ 34.574 مستفيدًا منذ بدء العمل فيه وحتى أمس.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن مراكز «تأكد» خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

وأضافت أن مراكز «تأكد» موجودة حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، مبينة أن هذه الفحوصات تُظهر مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.