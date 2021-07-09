شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها غياب المعقمات.. 6 مخالفات لأندية الرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت صحة الشرقية بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة، حملتها الرقابية على الأندية الرياضية النسائية، أمس الأول، للتأكد من التزامها بتطبيق الاحترازات الوقائية اللازمة للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا

وشملت المخالفات التي جرى رصدها عدم الالتزام بارتداء الكمامات، والتهاون في التباعد الجسدي، وكذلك النظافة العامة، وقلة الموظفات في صالات التمرين للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية من قِبل المشتركات، فضلاً عن ندرة المعقمات في الصالات الرياضية، والاعتماد على المشتركة في تعقيم الجهاز الرياضي بعد استخدامه.

وبيَّنت اعتبار الوسيدي، من فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة تنفذ جولات أسبوعية مجدولة على المراكز والأندية الرياضية، بالتعاون مع جهات حكومية لضبط المخالفات المتعلقة بأنظمة الوزارة والموضحة عبر موقعها الإلكتروني.

ولفتت إلى أن ندرة وجود المعقمات وعدم تعقيم الأجهزة الرياضية أبرز المخالفات التي جرى رصدها، مشيرة إلى أن عدم التقيد بارتداء الكمامات من قِبل المستفيدة يعرضها لعقوبة إنهاء اشتراكها في النادي، وقالت إنه بإمكان إدارة النادي رفع شكوى بحق المشتركة التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأكدت «الوسيدي» أنه في حال تكرار المخالفات يحق للوزارة بالتعاون مع جهات حكومية، تنفيذ العقوبات النظامية والتي تصل إلى إغلاق النادي.

وقالت إيمان العلي، من إدارة الصحة العامة بالشرقية، إن الوزارة تحرص على تنفيذ جولات تفتيشية على مراكز التجميل والأندية الرياضية النسائية، للتأكد من تطبيق الاحترازات؛ حفاظاً على صحة المشتركات وطاقم العمل، والتحقق من تطبيق التباعد بين الأجهزة الرياضية لضمان عدم انتقال العدوى بين المشتركات، وتعقيم الأسطح، وإغلاق المصلى، والتأكد من خلو الصالات من الحصير الرياضي «مات».

وأوضحت فاتن العلي، من اللجنة الوقائية الاحترازية بصحة الشرقية، أن أبرز مخالفة كانت عدم الالتزام بارتداء الكمامات، مما يؤثر سلباً على صحة المشتركات وارتفاع نسبة احتمالية انتقال العدوى، مؤكدة ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.