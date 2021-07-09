شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتان من لقاح كورونا تقيان من «المتحور الهندي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن جرعتين من لقاحات فايزر وإسترازينيكا ومودرنا، كافيتان لمواجهة مضاعفات المتحور دلتا، بدون ضرورة لتناول جرعة ثالثة، مشيرين إلى أن التحصين الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا والسلالات المتحورة، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الأكثر خطورة

وقال طبيب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. عليان آل عليان لـ«اليوم»، إن متحور دلتا هو الأكثر خطورة بسبب سرعة انتشاره، خصوصا في الآونة الأخيرة، وأصبح مصدر قلق للكثير من الدول، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، وبحسب الدراسات هناك احتمالية ضئيلة بأن يصاب الأشخاص الملقحون ببعض السلالات الجديدة.

وأضاف: إن كلمة السر هنا هي التحصين الكامل بتلقي جرعتين للحصول على وقاية أكبر في مواجهة المتحورات الجديدة، داعيا الجميع إلى المسارعة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على تحصين كامل لضمان الخروج من هذه الجائحة بإذن الله دون الحاجة للجوء إلى جرعة ثالثة مستقبلا.

فاعلية التطعيم

وبيَّنت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن الدراسات، التي أجريت في كندا حول المتحور الهندي دلتا بعد تلقي جرعتين من فايزر، أثبتت فاعلية التطعيم ضده، إذ تصل المناعة ضد المتحور حتى 87 % وتقليل الوفيات والحالات الحرجة حتى 78 %، بينما تصل فعالية «موديرنا» إلى 72 %، وتقليل أعداد الحالات الحرجة والوفيات بنسبة 96 %، في حين أن «أكسفورد إسترازينيكا» وصلت فعاليته بعد الجرعة الواحدة إلى 67 %، وقلل أعداد الحالات الحرجة والوفيات أيضا بنسبة 88 %.

وأضافت إن الأبحاث لا تزال مستمرة حول المتحور دلتا، موصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة للمبادرة إلى أخذ اللقاح لسلامة الجميع.

حل آمنوأوضحت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع واستشاري طب الأسرة والصحة العامة د. غادة بنت فؤاد اليوسف أن التطعيم هو الحل الآمن والتدخل الأكثر فاعلية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أثبتت الدراسات العلمية الحديثة فاعلية التطعيمات المتوافرة مثل جرعتي لقاحي فايزر وإسترازينيكا ضد الأنواع المتحورة من الفيروس، مؤكدة أنها الطريق الأمثل للتقليل من حدة الإصابة بها والحد من انتشارها على نطاق أوسع.

وكان وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري قد أكد أن تلقي جرعتين من فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا والجرعة الواحدة من جانسن فعال للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية. وأضاف: إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من الجائحة.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 1257 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19»، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 497773 مصابا منذ بدء الجائحة، فيما بلغت الحالات النشطة 11713 من بينها 1385 «حرجة».

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة من الفيروس ترفع عدد المتعافين إلى 478127، بينما بلغت الوفيات 7933 بإضافة 12 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس، داعية الجميع إلى سرعة التسجيل لتلقي لقاحات كورونا.

1257 حالة مؤكدة.. و1484 متعافيا في 24 ساعة