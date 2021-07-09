شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 جولة تغلق 7 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1712 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 102 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 20 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.