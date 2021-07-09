شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف على جاهزية الخدمات الطبية لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية د.هاني جوخدار، أمس، المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية المرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وتفقد سير العمل.

وبينت صحة مكة المكرمة أن الجولة شملت زيارة لمستشفى جبل الرحمة بعرفات، وتجولوا في أقسام الطوارئ وغرف العزل وأقسام العناية المركزة، وقاعات ضربات الحرارة المعدة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري تحسباً لارتفاعات درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، واطلعوا على المشاريع التطويرية والتحسينية، ومن ثم انتقلوا إلى مستشفى منى الوادي، وزاروا أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ والفرز البصري ثم زاروا المراكز الصحية المتواجدة بكل من مشعر عرفات ومزدلفة والمراكز الصحية المخصصة بمنى. وأوضحت أنه عقب الجولة عقد اجتماع بمكتب المدير العام بالمديرية؛ لمناقشة سير العمل وفق الخطة الموضوعة لخدمة المرضى والمراجعين من ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام 1442هـ.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنه رافق وكيل الوزارة في جولته كلٌّ من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية د. وائل مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعده للصحة العامة د.سري عسيري، ومدير إدارة الحج بصحة منطقة مكة المكرمة د.موفق أبو طالب والمتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي وعدد من قيادات الصحة.