شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف موظف وعامل لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جندت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 15 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وتقف جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية في جاهزية تامة لأداء خطة أعمال موسم الحج لهذا العام، حيث كثفت جميع طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات، والبلديات، والأمن العام، والمجاهدين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة استعدادا لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام. وجهزت الأمانة بلدياتها الفرعية، إضافة إلى 11 مركزا للخدمات بالمشاعر المقدسة، موزعة توزيعا جغرافيا، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات.

ففي مجال النظافة تمت زيادة أعداد العمالة ليصبح أكثر من 13549 عاملا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات، والبالغ عددها 912 مثل الضواغط، والقلابات، والبوبكات، والمكانس الآلية، وغيرها. وفي مجال صحة البيئة فقد هيأت الأمانة عددا من الفرق واللجان، للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم على مدار الساعة البالغ عددها أكثر من 12 ألفا، حيث تشمل المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.كما تضمنت الخطة أيضا متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول ومتابعة المقاولين المكلفين بتشغيلها، لضمان تقديم الخدمات على مستوى عال خلال الموسم.