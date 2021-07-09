شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرا «البحوث الاجتماعية» و«دعم اتخاذ القرار» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، خلال اجتماع -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. واصل المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أدوار المركز التي تتمثل في مراقبة ودراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم التوصيات المتعلقة بآثارها، وتزويد المركز للهيئات الحكومية ذات الصلة بنتائج الدراسات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي من شأنها المساعدة في وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجوانب المختلفة للتنمية الاجتماعية؛ حيث يعد المركز مؤسسة استشارية متخصصة في التعامل مع القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وتمكين مجتمع البحث العلمي المنخرط في المجال الاجتماعي، والتواصل والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة والتعاون مع قواعد البيانات الاجتماعية الدولية. واستعرضت اللجنة إجابات المركز على استفسارات اللجنة التي أُرسلت حيال ما ورد في التقرير خلال العام المالي المنصرم، كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور التي تتعلق بتقرير المركز خلال عام التقرير تمهيدًا لإعداد اللجنة لتقريرها المتضمن توصياتها للمجلس في الفترة المقبلة.

من جانب آخر، ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال اجتماع -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة د. سامية بخاري وجهة نظرها حيال التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس حيال التقرير، حيث سترفع اللجنة توصياتها النهائية بشأن التقرير لعرضه تحت القبة في الفترة المقبلة. كما استعرض جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة عددٍ من التقارير السنوية المحالة من المجلس إلى اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها حياله.