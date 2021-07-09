شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوما لمرشحي انتخابات 4 مهن بلدية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت لجنة انتخابات المهن البلدية بأمانة محافظة الأحساء، 15 يومًا «17 ذو الحجة – 2 محرم 1443هـ»؛ لقيد المرشحين لانتخابات 4 مهن بلدية في أنشطة «التمور - الذهب - معارض السيارات - المشالح».

وأكد أمين الأحساء م. عصام الملا، أن المراحل الإجرائية في انتخابات المهن البلدية سيتم تنفيذها إلكترونيًا، بدءًا من فترة قيد الناخبين وحتى إجراء الاقتراع، مبينًا أن انتخابات المهن البلدية تأتي ضمن مساعي الأمانة لتطوير بيئة العمل البلدي، وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة عبر لجنة مشتركة، تضم في عضويتها «المحافظة - الشرطة - فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة - غرفة الأحساء - فرع وزارة التجارة».

وأوضح أن الأمانة، وفي إطار توجهاتها الرامية إلى تطوير منظومة الأعمال وتعزيز قاعدة الشراكة المجتمعية عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، سعت إلى تحديد الخطوات المرحلية لانتخابات المهن البلدية؛ لانتخاب رؤساء المهن في مجالات مختلفة؛ الأمر الذي سيُعزز من أهمية دور المجتمع في تطوير قنوات تقديم الخدمات البلدية، منوهًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في تنظيم المهن البلدية بما يتفق مع التطلعات المستقبلية.

من ناحيته، قال مساعد الأمين لتقنية المعلومات رئيس لجنة انتخابات المهن البلدية م. محمد الفقير: إن سير الانتخابات والعمليات التنظيمية لها سيتم بما يتوافق مع منظومة الاشتراطات البلدية والمهنية لكل مهنة على حدة، لافتًا إلى أن انتخابات المهن البلدية تستهدف رعاية وتنمية مصالح الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية، المشاركة في تنفيذ خطط التنمية، والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الجوانب الثقافية وتطوير القدرات، وتوفير بيئة مرضية وواعدة لأصحاب العمل والحِرَف، والارتقاء بالبعد الإنساني، وتمثيل أصحاب المهن والحرف اجتماعيًا.

وكانت لجنة انتخابات المهن بأمانة الأحساء قد اعتمدت ترشيح المواطن هاني المرزوق «رئيسًا لدلالي سوق حراج الأثاث المستعمل» لمدة عام، وذلك انطلاقًا من تطوير وتحسين بيئة الخدمات المقدمة للمستفيدين.