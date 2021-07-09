شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل» لموظفي «عمل رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة «السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل»، التي أقامها مكتب العمل برأس تنورة، 4 محاور رئيسية مهمة في السلامة المهنية، بقيادة المدرب العريف محمد الحوري، وأول هذه المحاور كيفية التعامل مع الحريق والطرق الصحيحة في اتخاذ القرار، والثاني تطرق للتوقيت الصحيح لتقديم البلاغ للدفاع المدني، وفي المحور الثالث تم التعرف على أنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، وبالنسبة للمحور الرابع، أوضح العريف الحوري كيفية إخلاء المباني والتوجه للأماكن الأكثر أمانًا.

جاء ذلك ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية، وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة رأس تنورة، تحت إشراف مدير الإدارة العقيد بدر الراجحي، ومدير مكتب العمل أحمد القباع، بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة بالمكتب.

يُذكر أن مكتب العمل برأس تنورة سنويًا ينسق مع ادارة الدفاع المدني لاستمرار عمل ورش عمل تدريبية إما نظرية أو تطبيقية على الميدان بإشراف نخبة من المدربين بإدارة الدفاع المدني.

وأكد القباع أن انعقاد مثل هذه الورش التدريبية يساهم ويساعد في الوعي لدى الموظفين في حال حدث طارئ، يتم التعامل مع الحدث بالوقت والطريقة الصحيحة، وفي السنوات الأخيرة أصبح لدى الموظفين ثقافة عامة عن السلامة المهنية في بيئة العمل ويعود هذا بفضل حضورهم مثل هذه الورش التدريبية والإلمام بالتفاصيل الضرورية.