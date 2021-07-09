شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 3 بالشرقية.. مواعيد وشروط التسجيل بـ27 جامعة حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم مواعيد التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية العامة في الجامعات السعودية الحكومية لعام 1442هـ.

وأشارت إلى فتح باب التسجيل في بوابة القبول للطلاب يوم الأحد 24 من ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021، ومن المقرر إغلاقه يوم السبت 30 من ذي القعدة الموافق 10 يوليو 2021، فيما تم فتح بوابة القبول للطالبات يوم الإثنين الموافق 25 ذو القعدة 1442 الموافق 5 يوليو 2021، ومن المقرر إغلاقه يوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة الموافق 11 يوليو 2021.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا في 27 جامعة حكومية، منها 3 جامعات بالمنطقة الشرقية، وهي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، وجامعة حفر الباطن.

وتتيح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خدمة التسجيل في مختلف الجامعات، وتوفر إمكانية التسجيل وحجز أماكن في التخصصات المختلفة والشاغرة بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الجامعة.

ويتاح التسجيل في بوابة القبول خلال مواعيد محددة تعلن عنها الجامعة لكافة الطلاب والطالبات، وجاء إطلاق هذه الخدمة كخطوة في إطار تطوير مستوى التعليم وتوفير الآلية التي تمكن الطلاب من استكمال المشوار التعليمي.

وكشفت الوزارة عن شروط القبول بالجامعات، وهي أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ولا يتم قبول الطلاب الذين تعرضوا للفصل الأكاديمي أو التأديبي، إضافةً إلى الحصول على النسبة الموزونة التي تؤهله للالتحاق بالمسارات التعليمية المختلفة، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة، موضحةً أنه لا يتم قبول الطالب أو الطالبة إذا مر أكثر من سنتين على حصولهم على الثانوية العامة.

ويتطلب القبول في الجامعات تخطي الاختبارات الخاصة بالقدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس.