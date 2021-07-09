شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي لبرنامج التميز المؤسسي بـ«الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، لقاء تعريفيًا لبرنامج التميز المؤسسي برئاسة مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، وبحضور كلٍ من مساعده لقطاع العمل محمد الأطرش، ومساعده لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، وسفير التميز المؤسسي بالمنطقة الشرقية ناصر النجراني، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التميز المؤسسي الثاني في المنطقة الشرقية.

ويستهدف البرنامج تطوير الثقافة الداخلية وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين طرق العمل باستمرار، وتأكيد أهمية التميز وتمكين القادة وفرق العمل ومنسوبي الوزارة بأدوات وأساليب التميز والجودة، وصولاً إلى بيئة مؤسسية داعمة للتميز وفاعلة لاكتشاف القدرات وأفضل الممارسات المؤسسية وتمكينها للريادة المحلية والعالمية.

وأشاد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، بتضافر الجهود المبذولة من العاملين بالإدارات كافة، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى تميز فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وحصوله على مراكز متقدمة في عدة مجالات.

وحث المقبل جميع الإدارات ومنسوبيها على العمل على استدامة واستمرار التميز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح سفير التميز ناصر النجراني مفهوم التميز المؤسسي، مشيرًا إلى تطلع الوزارة للحصول على جائزة التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي، وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.