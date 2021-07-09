شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل: تستمر الجهود لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الجمعة، أن الجهود تستمر لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وقال ماجد الحقيل: "‏نثمّن الإشادة الدولية من صندوق النقد الدولي عبر تقرير مشاورات المادة الرابعة للإجراءات الحكومية السعودية في القطاع السكني عبر برنامج الإسكان".

وأضاف "ودور ذلك في ارتفاع نسبة التملّك السكني لتتجاوز 60%، وتستمر الجهود لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية لتحقيق نسبة 70% بحلول عام 2030".