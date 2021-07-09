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بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشبان في مجمع تجاري

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

اندلعت مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشبان ويبدو أن الواقعة في أحد المجمعات التجارية.

وكشف مقطع فيديو، عن مشاجرة بين حوالي 5 أشخاص وسط المارة والجالسين؛ حيث اتضح من خلال الفيديو قيام 3 من المشاركين في المضاربة بالاعتداء بالضرب على شخص آخر.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة منع مثل تلك الوقائع التي تنتشر بين الشباب وضرورة محاسبة مرتكبيها لردعهم ومنع مثل تلك الأفعال.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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