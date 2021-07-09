شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشبان في مجمع تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

اندلعت مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشبان ويبدو أن الواقعة في أحد المجمعات التجارية.

وكشف مقطع فيديو، عن مشاجرة بين حوالي 5 أشخاص وسط المارة والجالسين؛ حيث اتضح من خلال الفيديو قيام 3 من المشاركين في المضاربة بالاعتداء بالضرب على شخص آخر.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة منع مثل تلك الوقائع التي تنتشر بين الشباب وضرورة محاسبة مرتكبيها لردعهم ومنع مثل تلك الأفعال.