الرياض: القبض على قائد مركبة أتلف جهاز رصد آلي

لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من السعودية إلى وجهات إقليمية أعلنت شركة (MSC) العالمية عن تدشينها سلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

فزعة أهالي نجران تسدد دين مقيم خلال 48 ساعة تفاعل أهل نجران مع حالة مقيم سوداني يعيش في المنطقة منذ 37 سنة، حيث تسبب ابنه الأكبر «ياسر» في دهس مقيما من الجنسية المصرية قبل عامين... نجران: سالم آل كليب نجران: سالم آل كليب 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

11 ألف طلب للالتحاق ببناء الكفاءات كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عدد المتقدمين الراغبين بالالتحاق في برنامج «بناء الكفاءات»في نسخته الرابعة، حيث قالت الهيئة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

اعتماد خطة أعمال الشؤون الإسلامية لحج هذا العام اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة «مالك» بمقر الشركة بمشعر منى، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

جولات تفقدية لجاهزية الخدمات الطبية للحجاج تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم، المستشفيات ومراكز الرعاية... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

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