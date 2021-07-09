اخبار السعوديه

الرياض: القبض على قائد مركبة أتلف جهاز رصد آلي

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لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من إلى وجهات إقليمية

أعلنت شركة (MSC) العالمية عن تدشينها سلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات...

236874c022.jpgجدة: دوت الخليج
e86877b494.jpg28 ذو القعدة 1442 هـ

فزعة أهالي نجران تسدد دين مقيم خلال 48 ساعة

تفاعل أهل نجران مع حالة مقيم سوداني يعيش في المنطقة منذ 37 سنة، حيث تسبب ابنه الأكبر «ياسر» في دهس مقيما من الجنسية المصرية قبل عامين...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

11 ألف طلب للالتحاق ببناء الكفاءات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عدد المتقدمين الراغبين بالالتحاق في برنامج «بناء الكفاءات»في نسخته الرابعة، حيث قالت الهيئة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

اعتماد خطة أعمال الشؤون الإسلامية لحج هذا العام

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن...

icon-byline.pngمكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة «مالك» بمقر الشركة بمشعر منى، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

جولات تفقدية لجاهزية الخدمات الطبية للحجاج

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم، المستشفيات ومراكز الرعاية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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