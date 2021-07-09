لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من السعودية إلى وجهات إقليمية

أعلنت شركة (MSC) العالمية عن تدشينها سلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات محلية وإقليمية، وذلك بداية من 30 يوليو الجاري، وعلى مدى 3 أشهر.

ووفقا للمعلومات المتداولة ستنطلق رحلات الكروز من مدينة جدة، وصولاً إلى العقبة في الأردن أو سفاجا في مصر، في رحلات تمتد من 3 إلى 4 ليال، وبأسعار تبدأ من 2150 ريالاً للشخص الواحد، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للسفينة إلى 1900 كبينة، وتضم الرحلة الواحدة ما يزيد على 3 آلاف راكب، وتقتصر الرحلة على المحصنين بكافة فئاتهم «محصن جرعة أولى، محصن جرعتين، محصن متعاف»، مع ضرورة إجراء فحص (PCR) للركاب.

وبزيارة الموقع الإلكتروني للرحلات (MSCcruisesKSA.com)، تبين أن السفينة توفر مجموعة من المرافق والأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة والفاخرة؛ التي تحاكي أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر؛ حيث تضم السفينة العملاقة ألعابا مائية للأطفال وحمامات السباحة والأندية الصحية وصالونات التجميل ومكتبة ومطاعم ومقاهي وصالات سينما ومسرحا ومولا يضم أكثر من 200 علامة تجارية وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أكثر من 30 نشاطاً ترفيهياً تتناسب مع كافة أفراد العائلة بمختلف الأعمار من الأطفال والشباب والكبار.