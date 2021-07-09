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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية، في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 12:50 AM"القيادة" تعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية، في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد.
وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه".
، "القيادة" تعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية ،
المصدر : الخليج 365
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