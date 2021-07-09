، الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر رومانيا ..استعدادًا للأولمبياد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران الاستحواذ على الكرة، بعد أن أجروا تمارين وقائية.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الجمعة تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب رومانيا وديًا يوم بعد غدٍ السبت.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر رومانيا ..استعدادًا للأولمبيادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران الاستحواذ على الكرة، بعد أن أجروا تمارين وقائية.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الجمعة تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب رومانيا وديًا يوم بعد غدٍ السبت.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:44 PM
افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران الاستحواذ على الكرة، بعد أن أجروا تمارين وقائية.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الجمعة تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب رومانيا وديًا يوم بعد غدٍ السبت.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.
، الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في معسكر رومانيا ..استعدادًا للأولمبياد ،
المصدر : الخليج 365
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