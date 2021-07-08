شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رصد مخالفات لاحترازات كورونا بأحد المجمعات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لجنة رصد السلوكيات للتفتيش عن الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من صحة الشرقية، بالتعاون مع بلدية غرب الدمام وشرطة الأمن الوقائي حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات في أحد المجمعات التجارية بالدمام.

ونتج عن الحملة إغلاق عدد من المحال وتنبيه آخرين، فيما رصدت مخالفة عدد من المتسوقين بدون كمامات، وطبقت بحقهم الإجراءات النظامية.

وجاءت الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لرصد مدى التزام المحال التجارية والمجمع بالإجراءات، التي من شانها أن تحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستمر هذه الحملات في مواقع متعددة في المنطقة الشرقية، لا سيما أن صحة الشرقية ثمنت تعاون الجميع، كي يكون المجتمع خاليا من الفيروس والالتزام التام بالإجراءات، التي أقرتها الجهات المعنية متمنين السلامة والصحة للجميع.