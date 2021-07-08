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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-07-08

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442

11:44 PM

إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏

، الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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