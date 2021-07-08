محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-08 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏ 08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:44 PM إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً إجمالي ‏‏الإصابات وصل إلى ‏‎33,604,986‎‏ والوفيات ‏‎603,958 شخصاً سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎20,071‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‏244 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى ‏‎33,604,986‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎603,958‎‏.‏ ، الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20,071‎‏ إصابة جديدة و244 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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