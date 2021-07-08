شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور..إطلاق حفل مبادرة لاتترك أثر في الهدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله محسن الغامدي (صدى):

أقيمت أمسية "لا تترك أثر" في ضيافة رجل الاعمال الشيخ عيضه النمري وبرعاية رجل الاعمال الشيخ فواز باشراحيل و بحضور رجال الأعمال والإعلام والثقافة والشعر.

واستهلت الأمسية بتلاوة القران بصوت الشيخ أحمد عبدالحميد، ثم كلمة رئيس المركز الاعلامي لمبادرة "لاتترك أثر" الإعلامي عبدالله الجارالله، ثم إلقاء قصيدة شعرية للشاعر حسان العبيدي سيف هذيل.

وألقى الأستاذ عبدالله النمري كلمة الأمسية بالنيابة عن إيمان القرشي، رئيسة مركز الهدا النسائي إيمان القرشي، ثم كلمة لرجل الاعمال الشيخ عبدالله الثقفي.

كما شهدت الأمسية تقديم أوبريت غنائي ورقصات تراثية والإطلاع على فكرة مشروع انشاء مركز عطور عالمي للشرق الاوسط.

وقدم راعي الحفل الشيخ فواز باشراحيل كلمة شكر فيها القائمين على مشروع مبادرة لاتترك اثر وعلى مشاريع العطور الطائفية والزراعة .

وأقيمت الأمسية بحضور أعضاء من نادي رجال الاعمال والمثقفين والاعلامين وبعدها قدم حفل عشاء للحضور من مضيف الأمسية الشيخ عيضه النمري.