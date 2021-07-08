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النيابة العامة تحظر السلوكيات الاحتيالية الخاصة بحملات الحج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنها تحظر أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية.

وجرمت أيضًا ما يتم في هذا الصدد للاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وأن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره.

وأوضحت "النيابة العامة" أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك طبقًا لقرار النائب العام رقم "1" تاريخ 1/1/1442 البند أولاً الفقرة (8).

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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