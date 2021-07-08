شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "قناة "الجزيرة" تواصل أكاذيبها وتدعي تورط المملكة في حادث ميناء جبل علي بدبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت قناة الجزيرة القطرية نشر أكاذيبها مدعية أن المملكة قد تكون متورطة في حادث الانفجار الذي طال أحد الحاويات بسفينة في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات.

وأجرت القناة مكالمة هاتفية يوم أمس مع أحد الأذرع التي تعتمد عليها في تحليل الأحداث العالمية والعربية، وهو الباحث في الشؤون الاقتصادية، محمد حيدر.

وألمح الباحث في الشؤون الاقتصادية إلى أن الحادث قد يكون مرتبط بالأحداث والخلافات التى مرت بها الإمارات مع دولة عربية خلال الأيام الماضية.

وأشار حيدر في محض حديثه بشكل مباشر إلى المملكة حيث قال:"عندما يكون هناك تهديد من دولة كبيرة لدولة صغيرة، وقطع العلاقات فجأة بهذا الشكل، وقطع الطيران، ودفع المواطنين السعوديين لمغادرة دولة الإمارات بدون سابق إنذار، فهذا الأمر أيضا يثير التساؤل".

وحاولت القناة من خلال "حيدر" الترويج لفكرة أن المملكة قد تكون متورطة في هذا الحادث، كأحد السيناريوهات التي من الممكن أن تكون وراء الحادث.

يذكر أن ميناء جبل على أعلن أنه تم فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الانفجار الذي وقع يوم أمس لتحديد أسبابه.

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