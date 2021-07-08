شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق برنامج " التربية السياحة" بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

ينطلق الاسبوع القادم برنامج " التربية السياحة" ضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 وفق رؤية ٢٠٣٠ الذي تنظمه جمعية الإعلام السياحي بالتعاون مع غرفة أبها وذلك على مدى ٣ أيام ويستهدف البرنامج العاملين في القطاع السياحي والمهتمين بالإرشاد السياحي والتنمية السياحية وطلاب الجامعة في التخصصات السياحية والإعلامية، والمرشدين السياحيين والعاملين في القطاع السياحي والمهتمين بالتنمية السياحية والبيئة والتنمية السياحية.

من جانبه تحدث الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران مؤكداً على أن الإعلام يلعب دورا هاما في كافة المجتمعات ، وهنا يبرز دور الإعلام السياحي الذي يعد من أنماط الاتصال بمفهومه الشامل ويعبر عن الأنشطة الاتصالية الذي يتم عبر وسائل الإعلام المختلفة لتزويد السائح بالمعلومات الوافية للمناشط السياحية ، وبذلك يعد بوصفه نشاطاً معلوماتياً في المقام الأول،

وتسعى كل برامجه تقريباً للترويج السياحي بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي يمثل لها هذا النشاط أهمية كبرى للتسويق والترويج لها في هذه المجالات السياحية والإيواء لما تمتلكه في أماكن سياحية وتراثية وطبيعة وأجواء مناخية معتدلة، مما جعلها وجهة سياحية رئيسية على مدار العام للزوار من مختلف مدن ومناطق المملكة كذلك الزوار الوافدين لها من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والأخرى العالمية.

موضحاً أن غرفة أبها بالتعاون مع جمعية الإعلام السياحي تسعى لتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية في مجالات (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية). لأبناء وبنات منطقة عسير، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لهم في المجالات سالفة الذكر ، كذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة ودور الإيواء بالمنطقة .

في نفس الإطار أشار الأستاذ خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي موضحاً إن البرنامج يشمل تنمية اتجاهات حب الوطن المحافظة على الهوية الثقافية الاسهام في عمليات التنمية السياحية تنمية اتجاهات العمل في القطاع السياحي التعرف على تراث الوطن ومكتسباته اكتساب مهارات التعامل مع السائحين واقع التربية السياحية في المملكة (ارقام واحصاءات) الأنماط السياحية المختلفة وعلاقتها برؤية المملكة (٢٠٣٠) التربية السياحية والقيم اللازمة للعاملين في القطاع السياحي والإعلام السياحي. سمات الخدمات المقدمة للسائح التجربة السياحية والعوامل المؤثرة فيها أبرز مهارات المرشد السياحي التربية السياحية والسياحة الميسرة (تجارب عالمية رائدة) أبرز التحديات التي تواجه المرشد السياحي أثناء عمله .ويشمل ذلك تطبيق عملي في المتاحف والمنتزهات والأسواق التراثية.

واختتم آل دغيم تصريحه معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع غرفة أبها لتحقيق أهداف مشتركة في تطوير القطاع السياحي وتعزيز التنمية السياحية بالمنطقة ..