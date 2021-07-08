تركي بن محمد يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين «بناء» و«العربية للإعلانات»

الرياض - محمد عبدالله - شهد الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعية بناء لرعاية الأيتام والشركة العربية للإعلانات، بحضور مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد بن عبدالاله الخريجي، واستمع إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية، وطريقة تقديم هذه الخدمات لمستفيدي جمعية بناء من كل الفئات.

وحول هذه الاتفاقية قال الأمير تركي: «تعتبر اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات والقطاع الخاص واحدة من أهم أهداف رؤية 2030 لتنمية القطاع غير الربحي، واليوم نشهد هذه الاتفاقيات المميزة، والتي نسعى من خلالها لترجمة الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهذا القطاع».

وأضاف: «نحن في جمعية بناء حققنا شراكات عديدة خلال السنوات الأخيرة، واليوم نضيف شراكة جديدة مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، ونتقدم لهم بالشكر على هذه المبادرة المميزة، والتي ستنعكس بالإيجاب على المجتمع من خلال ترجمة تفاصيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع من خلال جمعية بناء».

جدير بالذكر أن جمعية بناء تأسست في عام ٢٠١٠م، وتهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم بالمنطقة الشرقية وتقدم خدماتها لأكثر من ٣ آلاف يتيم ويتيمة وأرملة وقد حققت الجمعية خلال مسيرتها أكثر من ١٠ جوائز وانجازات محلية وخليجية وإقليمية من أبرزها فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ٢٠٢٠م، وكذلك المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م وفوزها بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لعام ٢٠١٨م، وحصولها على اعتماد المنظمة الموثوقة في القطاع غير الربحي وفقًا للمعيار البريطاني المتخصص في جودة القطاع غير الربحي.