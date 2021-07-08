«الأرصاد» عن طقس الجمعة: شديد الحرارة مصحوب برياح سطحية نشطة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس شديد الحرارة، غدًا الجمعة، مصحوب برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحيَّة شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحيَّة في الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، البحر متوسط الموج أيضًا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية

مكة 44 30

المدينة المنورة 45 29

الرياض 46 30

جدة 39 27

الدمام 47 30

أبها 29 21

تبوك 42 26

بريدة 45 30

حائل 43 29

الباحة 29 21

عرعر 45 28

سكاكا 45 29

جازان 39 32

نجران 39 24

وادي الدواسر 45 28

شرورة 43 28

طريف 40 25

الطائف 36 25

القنفذة 38 31

ينبع 41 29

العلا 46 28

الاحساء 49 31

حفر الباطن 48 31

بيشة 42 28

الوجه 33 26

رفحا 46 30

القريات 40 22

السودة 24 15