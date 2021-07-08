تدشين الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني.

ودشن الدعيلج شركة التنفيذي بهويتها الجديدة ضمن خطتها الطموحة، التي تهدف إلى توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات مميزة، وتقديم خدماتها بمفهوم جديد يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء التنفيذي، وخلق تجربة سفر فريدة من نوعها عبر جميع الصالات التنفيذية بمطارات السعودية.

وقام عقب التدشين بجولة شملت مرافق الصالة التنفيذية الجديدة، اطلع خلالها على الإمكانات المتوفرة بها، ووقف على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وجهزت بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة لتعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان أن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تعد إضافةً متميزة للمطار، وتضفي على ضيوفها العديد من الخدمات الراقية بمعايير عالية الجودة، وأوضح أن الصالة التنفيذية الجديدة ستقدم العديد من الخدمات الاستثنائية والراقية لضيوفها أعضاء التنفيذي، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4.800 م2 وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 350 مسافرًا في الساعة.

وأفاد الجلبان بأن الصالة التنفيذية الجديدة بالمطار تتضمن مناطق لجلوس المسافرين، ومناطق تجارية وغرفة للاجتماعات، ومركز للأعمال والعديد من الخدمات والمنتجات الذكية التي توفرها بمعايير فاخرة ومتميزة، مبيناً أن الشركة تعمل على تطوير وتحديث الصالات التنفيذية في باقي مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، ويأتي تدشين هوية التنفيذي الجديدة ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية.