«المالكي»: جاهزون للخطة التنفيذية لتبديل كسوة الكعبة يوم عرفات

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وبحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي، اجتماع لإقرار الخطة التنفيذية لتبديل كسوة الكعبة المشرفة والذي سيكون بصبيحة يوم عرفات، التاسع من ذو الحجة لهذا العام 1442هـ.

وأكد المالكي بذل مزيد من الجهود في الأداء وجودة المخرج والدقة في التنفيذ أثناء سير العمل لكافة الفريق المعني بالمهمة، والحرص على الوقت والمكان المحددين وأيضًا تأمين كافة وسائل السلامة والإجراءات الاحترازية لكل المشاركين في المهمة كلُّ بموقعه حسب توجيه الخطة المتبعة على الوجه الأفضل والأكمل.

واختتم وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وبإشراف وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تولى كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغا على مدار العام وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين، بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.