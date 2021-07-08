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إعادة فتح 13 مسجدًا بعد إخلائها وتعقيمها بسبب كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 152 يومًا 1790 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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