إعادة فتح 13 مسجدًا بعد إخلائها وتعقيمها بسبب كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 152 يومًا 1790 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.