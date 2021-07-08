فزعة أهالي نجران تسدد دين مقيم خلال 48 ساعة

تفاعل أهل نجران مع حالة مقيم سوداني يعيش في المنطقة منذ 37 سنة، حيث تسبب ابنه الأكبر «ياسر» في دهس مقيما من الجنسية المصرية قبل عامين ليصدر بحقة حكم قضائي بإلزامه بدفع دية قدرها 112 ألف ريال، ليتفاعل معه الأهالي ويسددوا مبلغ الدية بالكامل خلال 48 ساعة. وقال لـ«دوت الخليج» السوداني أبو حسين: «قبل عامين دهس ابني ياسر وافدا مصريا بدون عمد في منطقة نجران؛ لينال عقابه وتم إخراجه بالكفالة، وصدر الحكم وتم تسديد المبلغ في حساب وزارة العدل من قبل أهالي منطقة نجران».

وقال صاحب المبادرة حسين آل منصور أبو حسين : «عاش بينا 37 سنة والجميع يعرفه، وقمت بنشر حادث ابنه ياسر بحسابي بتوتير؛ لأجد تفاعلًا كبيرًا من أهالي المنطقة، وخلال 48 ساعة تم، ولله الحمد، اكتمال المبلغ».