شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتنظيم العمل المؤقت في فعاليات ومواسم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني للفعاليات، اتفاقية مع كلٌ من الهيئة العامة للترفيه، وشركة علم، وشركة تكامل لخدمات الأعمال، وذلك لتنظيم عمليات العمل المؤقت (للأفراد) في فعاليات ومواسم السعودية، إضافة إلى التعاون بالتعاقد مع شركات إدارة الحشود، وتوفير بيانات الراغبين بالعمل المؤقت في إدارة الحشود للشركات. واشتملت المذكرة على تعاون الهيئة العامة للترفيه في إصدار شهادات اعتماد لشركات إدارة الحشود وفق ما تقتضيه أنظمتها ولوائحها, كما ستعمل شركة تكامل لخدمات الأعمال على التعاون بتوثيق العلاقات التعاقدية بين الراغبين في العمل المؤقت وشركات إدارة الحشود من خلال إصدار عقد أجير للمؤهلين، بعد التأكد من صدور "شهادات الخلو من السوابق" الصادرة من شركة علم، وستزود "تكامل" المركز الوطني للفعاليات والهيئة العامة للترفيه حق استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالتحقق من إشعارات أجير مجاناً، وذلك للتحقق من وجود عقود أجير، كما ستمنح الشركة لـ"علم" التفاويض والصلاحيات اللازمة عند الحاجة لكي تتمكن من إتمام عملية الربط بين نظامي أجير وأمن. وسيكون دور شركة "علم" التعاون في إصدار شهادة خلو السوابق لأفراد شركات إدارة الحشود من خلال بوابة أمن، مع الربط التقني بمنصة أجير للتحقق من شهادات خلو السوابق، والتعاون بتميكن الحصول على المعلومات المتوفرة لديها بما يخدم الغرض من مذكرة التفاهم. يذكر أن المركز الوطني للفعاليات أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وأطلق مؤخراً منصة "مطلوب" التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم السعودية ليكونوا جزءاً منها سواء كان من خلال طرح الأفكار، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ الفعاليات، وكل ما يخص المشاركة والاستفادة منها.