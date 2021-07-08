شكرا لقرائتكم خبر «الإسلامية» تنهي استعداداتها التوعوية والدعوية للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس بمقرها في الرياض برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان (حج بسلام وأمان 2).

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن البرامج تشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

وقال «إن الوزارة خطت خطوات جيدة من خلال إقامة هذه البرامج المهمة للحجاج وخدمتهم، حيث تبين لهم عمل الخير وفق منهج الإسلام المعتدل الوسطي الذي ينبذ العنف والغلو والفتن، والوزارة أتمت استعداداتها من الناحية التوعوية والدعوية».

وأكد آل الشيخ حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الحكيمة على الإنسان، وقال «من هذا المنطلق نجد أنه في هذا العام تمت زيادة عدد الحجاج وفق ما يمكن به إقامة الشعيرة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين للحج، وأن هذا الإجراء يجمع عددا من الأمور وهي تحقيق الرغبة لبعض الحجاج، وتحقيق الأمن والسلامة للحاج من خلال الحرص على صحته وأمنه واستقراره من خلال ما نراه منتشرا في العالم من وباء كورونا، وكذلك العناية الفائقة والمتميزة التي تبذلها القيادة لخدمة الحجيج والعناية والاهتمام بهم».

وتشمل البرامج التوعوية على العديد من المحاضرات التي يشارك فيها عدد من الدعاة والعلماء أعضاء هيئة كبار العلماء وطلبة العلم، وبرنامجي الركن الخامس وحديث الساعة التي تبث عبر إذاعة الرياض، وبرنامج مناسك الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، ونشر رسائل نصية توعوية وإرشادية عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على الروبوت الآلي، ومشاركة الدعاة في حملات الحجاج، وتركيب شاشات الكترونية في مسجدي عرفات ومزدلفة، وطباعة استكرات إرشادية وتوزيعها على الحملات، وتنفيذ جولات مكثفة على الحملات لمتابعة الدعاة.