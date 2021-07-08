أمانة العاصمة المقدسة تجند 15 ألف موظف وعامل لخطة الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت أمانة العاصمة المقدسة 15 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتقف جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية في جاهزية تامة لأداء خطة أعمال موسم الحج لهذا العام، حيث كثفت جميع طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات، والبلديات، والأمن العام، والمجاهدين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة استعدادا لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

وقامت الأمانة بتجهيز بلدياتها الفرعية، إضافة إلى11 مركزا للخدمات بالمشاعر المقدسة، موزعة توزيعا جغرافيا، بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات.

ففي مجال النظافة تمت زيادة أعداد العمالة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة،

وفي المشاعر المقدسة تم دعمها بمراقبين ومشرفين، إضافة إلى دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة وجود الحجاج، كما جهزت مخازن أرضية للنفايات، حيث سيتم تخزين النفايات الموقتة بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الصناديق الضاغطة بأقصى درجة.

أما في مجال صحة البيئة فقد هيأت الأمانة عددا من الفرق واللجان، لمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم على مدار الساعة، حيث تشمل المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة مثل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها، إضافة إلى عدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة، علاوة على إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية أولا بأول.

الخطة تشمل جميع المجالات:

