«بوابة مكة» مبادرة لاستقبال الحجاج بمطار الطائف

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واستقبل متطوعو الجامعة خلال المبادرة الرحلات القادمة بتوزيع الحقائب التي تحوي نشرات توعوية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا، كالكمامات والمعقمات وتقديم التوعية اللازمة للحجاج الواصلين بضرورة التقيد بالاحترازات الصحية التي يحتاجها الحاج بشكل يومي، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وتسعى الجامعة من خلال إقامة هذه المبادرات إلى تعزيز دورها المجتمعي وتمكين دور المتطوع من خلال مشاركته بأنشطة الجامعة ومبادراتها بشكل مستمر، وتبذل جهدها في تحقيق وإنجاز هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
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