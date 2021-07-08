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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوات أمن الحج 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج. وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ أنه تم ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ(10,000) ريال. وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

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