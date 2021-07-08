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نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.
وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".
وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)
)أمانة الرياض
حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في #أمانة_منطقة_الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قبل بعض المخالفين.. وإحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة.. pic.twitter.com/kvikbCsRWb— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 8, 2021
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 10:17 PM
"الأمانة" نشرت المقطع وأحالت القضية للجهات الأمنيةبالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية
نشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة مخالفة في الرياض بعمليات نشل لأغطية المناهل الحديدية.
وقالت "الأمانة": "حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في أمانة منطقة الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قِبل بعض المخالفين".
وأوضحت "أمانة الرياض" أنه تمت إحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحق العمالة المخالفة. (— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)
)
حفاظًا على ممتلكات المدينة من انتشار هذه الظاهرة ولسلامة السكان، كاميرات الأنفاق في #أمانة_منطقة_الرياض ترصد عمليّات نشل أغطية المناهل الحديدية من قبل بعض المخالفين.. وإحالة القضية إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات الرادعة.. pic.twitter.com/kvikbCsRWb— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 8, 2021
، بالفيديو .. عمالة مخالفة بالرياض "تسرق" أغطية المناهل الحديدية ،
المصدر : الخليج 365
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