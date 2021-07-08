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بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.
وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.
ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 10:00 PM
مواطنون اعتبروها لحظة تاريخيةإيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن
بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.
وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.
ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.
، إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن ،
المصدر : الخليج 365
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